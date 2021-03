Ziantoni | problema rifiuti non collegato a Tmb Rocca Cencia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – In seguito alla confusione generata da diversi articoli di stampa circa le criticita’ nella gestione dei, di cui si sta discutendo in Regione Lazio, l’Assessora aied al Risanamento Ambientale Katiachiarisce che la crisi e’ riconducibile unicamente alla nota del 25 marzo scorso, inviata dalla Societa’ MAD srl a tutti i gestori, con la quale si comunica l’esaurimento delle volumetrie residue nella discarica disecca. I lavori di ampliamento della stessa, infatti non sono stati completati da parte della societa’, il cui proprietario, Valter Lozza, e’ uno dei destinatari delle misure cautelari domiciliari disposte dal Gip di Roma in seguito alle accuse di corruzione e concussione mosse nei suoi confronti nell’ambito dei procedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione Lazio sui ...