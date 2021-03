The Last of Us Parte II ha una mossa di combattimento che non ha notato quasi nessuno (Di mercoledì 31 marzo 2021) The Last of Us Parte 2 ha una rara mossa di combattimento con cui potete prendere un martello (o un'accetta) a mezz'aria e impugnarlo contro i nemici. L'utente Reddit Pino811 ha pubblicato un video del suo gameplay di The Last of Us 2 in cui Ellie sta combattendo contro alcuni nemici. Mentre abbatte un nemico, questo lancia un martello, che Ellie afferra a mezz'aria. Se all'inizio non lo vedete, il filmato ripropone la mossa di combattimento a rallentatore. Questa è un'altra mossa di combattimento "segreta" o "rara" nascosta nel gioco che i fan stanno scoprendo mesi dopo il lancio del titolo. In precedenza è stato scoperto che The Last of Us 2 nasconde un'animazione di schivata che vi consente di tuffarvi e preparare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Theof Us2 ha una raradicon cui potete prendere un martello (o un'accetta) a mezz'aria e impugnarlo contro i nemici. L'utente Reddit Pino811 ha pubblicato un video del suo gameplay di Theof Us 2 in cui Ellie sta combattendo contro alcuni nemici. Mentre abbatte un nemico, questo lancia un martello, che Ellie afferra a mezz'aria. Se all'inizio non lo vedete, il filmato ripropone ladia rallentatore. Questa è un'altradi"segreta" o "rara" nascosta nel gioco che i fan stanno scoprendo mesi dopo il lancio del titolo. In precedenza è stato scoperto che Theof Us 2 nasconde un'animazione di schivata che vi consente di tuffarvi e preparare ...

