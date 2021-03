The Dreamers - I sognatori: nel primo copione erano previste scene di sesso gay (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella prima stesura della sceneggiatura di The Dreamers - I sognatori erano presenti alcune scene di sesso gay che non furono mai filmate. Nella versione iniziale della sceneggiatura di The Dreamers - I sognatori erano presenti alcune sequenze di sesso gay che servivano a descrivere, in modo molto più evidente, il tipo di relazione sessuale che Matthew, interpretato da Michael Pitt, aveva con Theo. Le sequenze di sesso non furono filmate perché Bernardo Bertolucci, il regista del film, una volta terminata la fase di pre-produzione decise che queste scene, in realtà, "erano eccessive" e non erano affatto importanti per la trama della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella prima stesura dellaggiatura di The- Ipresenti alcunedigay che non furono mai filmate. Nella versione iniziale dellaggiatura di The- Ipresenti alcune sequenze digay che servivano a descrivere, in modo molto più evidente, il tipo di relazione sessuale che Matthew, interpretato da Michael Pitt, aveva con Theo. Le sequenze dinon furono filmate perché Bernardo Bertolucci, il regista del film, una volta terminata la fase di pre-produzione decise che queste, in realtà, "eccessive" e nonaffatto importanti per la trama della ...

