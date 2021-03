Ristoranti aperti a pranzo ad aprile | ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per il mese dicon altre novità per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia:Nel mese dinon ci saranno zone gialle o bianche: questo potrebbe prevedere il nuovo DPCM che sarà comunicato nelle prossime ore dal premier Mario Draghi. Inoltre, ci potrebbero essere delle novità importanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - borghi_claudio : A inizio Febbraio Madrid ha deciso di tenere aperti i ristoranti fino alle 23 - furioso_l : Mentre in Europa iniziano tutti a #riaprire noi oltre a sorbirci #Speranza dobbiamo pure sorbirci #crisanti . Intan… - infoitinterno : Sardegna gialla dal 20 aprile con ristoranti aperti a pranzo? Nel nuovo decreto ecco la regola - zazoomblog : Decreto Covid oggi si decide: ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma niente zone gialle - #Decreto #Covid #decide:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti aperti

... perché la Lega e Forza Italia chiedono di inserire "un automatismo" in base al quale, nei territori dove i contagi dovessero calare, le misure verrebbero allentate: ipotrebbero riaprire ...Chiusi i centri estetici, bar einvece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Sarà consentito fare attività ...Tutto pronto per il mese di aprile con altre novità per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Italia: ristoranti aperti a pranzo ...La ristoratrice spiega che i ristori sono stati irrisori, un’altra vergogna. «Per il periodo da maggio a novembre 2020», aggiunge, «periodo che secondo lo Stato eravamo aperti, abbiamo ...