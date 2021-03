Lituania-Italia: nessun inviato Rai presente sul posto per via delle restrizioni locali (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasione del match Lituania-Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non saranno presenti inviati Rai sul posto. Nel paese balcanico sono infatti in vigore delle restrizioni piuttosto rigide e nessun giornalista ha potuto volare insieme alla squadra per seguire gli uomini di Mancini da vicino. Niente interventi da bordocampo, dunque, nel corso del match che vede gli azzurri andare a caccia della terza vittoria consecutiva. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasione del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non saranno presenti inviati Rai sul. Nel paese balcanico sono infatti in vigorepiuttosto rigide egiornalista ha potuto volare insieme alla squadra per seguire gli uomini di Mancini da vicino. Niente interventi da bordocampo, dunque, nel corso del match che vede gli azzurri andare a caccia della terza vittoria consecutiva. SportFace.

Advertising

SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - InterVictims : Visto l'aspetto del campo lituano, do per scontato che la partita duri un'ora, e che ciascuno degli uomini in campo… - sportface2016 : #LituaniaItalia: nessun inviato #Rai presente sul posto per via delle restrizioni locali -