"Lei è al governo, ma cosa sta facendo?". Tabacci butta fango sulla Lombardia, troppo anche per Floris: lo umilia | Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bruno Tabacci smentito in tempo record. Il neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è stato ospite di DiMartedì nella puntata del 30 marzo. Qui, nel salotto di La7, il tema più discusso è stata la vaccinazione e i ritardi nella somministrazione da parte di alcune regioni. "Qua in Italia va bene se nasci da qualche parte, va male se nasci in altre", ha fatto subito notare Giovanni Floris per poi lanciare una provocazione: "Abbiamo vaccinato lo stesso numero di persone tra i 20-29 anni e i 70-79 anni, un paradosso. Chi sceglie chi vaccinare?". Una domanda a cui Tabacci non ha risposto, salvo puntare il dito contro una sola regione, la Lombardia: "L'indicazione di Draghi era stata quella di cominciare dai soggetti più deboli. Io sono lombardo, non sono ancora stato chiamato. Se fossi stato nel Lazio ...

