Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 Miami 2021: data, orario e avversario (Di mercoledì 31 marzo 2021) Jannik Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Miami 2021. L'altoatesino ha superato nei quarti di finale Aleksandr Bublik in due set, centrando la prima semifinale in un Mille della sua carriera. Il prossimo avversario di Sinner sarà il vincente del match che vedrà opposti Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale la finale per Sinner andrà in scena venerdì 2 aprile, con orario ancora da definire in attesa dell'ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ...

