Io | giudice ad Amici in uno show che è tornato alle origini

Paolo Giordano Il principe è in giuria con De Martino e Stash. "Ho fatto cambiare idea a chi mi criticava" All'inizio i social lo hanno mitragliato. Ma poi. «Tre settimane fa non c'era neanche un commento positivo su di me, ora è molto diverso. Ma sono abituato alle critiche, anche a Ballando con le Stelle è stato così». Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei giudici del serale di Amici su Canale 5, partito con ascolti alla C'è posta per te (28,3% di share, quasi 6 milioni di spettatori). Con lui Stefano De Martino e Stash dei The Kolors: «Non li conoscevo, ma siamo andati subito d'accordo, anche se non parliamo mai dei pareri che abbiamo espresso». Durante le prime due puntate Emanuele Filiberto ha dato giudizi molto sintetici, quasi tweet ben argomentati ed essenziali: «Amo la musica e sento questa responsabilità», spiega con la sua ...

cristina_scru : Propongo #Marcello nuovo conduttore di #Amici o almeno giudice! #Amici20 #Amici21 - LeFavilledress : vi sto silenziando tutti ve lo dico non me ne frega niente di Amici non lo guardo non conosco nessuno e non mi inte… - ilpensologo : 'All'asta la tiara dei Savoia: vale un mln e mezzo di dollari'. Sì, quello che fa il giudice ad Amici. #Torino… - opinionsamicii : arianna pure te, potevi venire a fare il giudice ad amici, almeno qualcuno ci capiva qualcosa là dentro #amici20 - serboz54 : @anari56 Tutto perché non ha ammazzato un parente o un amico del giudice. “La legge è uguale per tutti, per alcuni… -