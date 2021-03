I comportamenti che potrebbero essere sanzionati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quali sono le multe per chi non rispetta le norme anti-Covid? Quanto costano le sanzioni? Ecco le risposte ad alcune domande. Covid, quali sono le multe per chi non rispetta le norme in vigore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quali sono le multe per chi non rispetta le norme anti-Covid? Quanto costano le sanzioni? Ecco le risposte ad alcune domande. Covid, quali sono le multe per chi non rispetta le norme in vigore su Notizie.it.

Advertising

MatteoPedrosi : Da tifoso del Toro e da persona corretta quale mi reputo non posso non evidenziare il passaggio in cui si parla di… - foolforhvrry : RT @seifigx: quello che erfaina si diverte a chiamare 'manuale de rimorchio' sono le basi del rispetto reciproco, ma non è e non sarà mai p… - PR0UDOFN1ALL : RT @seifigx: quello che erfaina si diverte a chiamare 'manuale de rimorchio' sono le basi del rispetto reciproco, ma non è e non sarà mai p… - passioniepensi1 : quindi insospettita da alcuni comportamenti ho notato la sua macchina dallo specchietto retrovisore che ci seguiva.… - sosarteee : RT @radavelid: Porcodio si vede che non avete mai dovuto sentir parlare/discutere della vostra esistenza/diritti/comportamenti come se foss… -