Dopo il lockdown, più infortuni e più gravi. I più colpiti sono difensori e centrocampisti

Sul Corriere dello Sport un focus sugli infortuni in Serie A Dopo la fine del lockdown. sono cresciuti esponenzialmente, come dimostra uno studio scientifico curato dal responsabile dell'Area Medica Figc, il professor Ferretti. La ricerca considera come infortunio qualunque evento traumatico avvenuto in allenamento o in partita che abbia comportato l'assenza del giocatore in almeno una partita. "Alla ripresa dell'attività agonistica Dopo lo stop pandemico, si è avuto un aumento di infortuni in termini assoluti del 50% in allenamento (da 51 a 76) rispetto ai primi 41 giorni del 2019-20, con una media di 4,6 contro l'1,41. Venendo alla stagione in corso gli infortuni numericamente sono rimasti oltre quota 70 (71) ma la media è scesa ...

