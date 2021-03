**Covid: p. Chigi, 'prove concorsi in sicurezza, obbligo tampone per candidati'** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - E' necessario, spiega palazzo Chigi, che le prove per i concorsi pubblici sbloccati dal decreto approvato stasera in Cdm avvengano "in sicurezza" e perchè questo avvenga "si prevede l'obbligo per i candidati di produrre la certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre: la durata massima della prova limitata a un'ora e svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - E' necessario, spiega palazzo, che leper ipubblici sbloccati dal decreto approvato stasera in Cdm avvengano "in" e perchè questo avvenga "si prevede l'per idi produrre la certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre: la durata massima della prova limitata a un'ora e svolgimento dellein sedi decentrate a carattere regionale.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - TV7Benevento : **Covid: p. Chigi, 'prove concorsi in sicurezza, obbligo tampone per candidati'**... - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, altre mansioni o stop stipendi per sanitari no vax... - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, 'in dl sblocco concorsi per 110mila posti, procedure semplificate'**... - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, in dl esclusa punibilità vaccinatori se seguite procedure... -