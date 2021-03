Covid, Macron: "Francia tutta in zona rossa. Scuole chiuse per tre settimane" (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Francia l'epidemia da Covid è ormai "fuori controllo" : lo ammette il governo Macron annuncianfo nuove restrizioni in arrivo e facendo mea culpa per via di "alcuni errori" nella gestione della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Inl'epidemia daè ormai "fuori controllo" : lo ammette il governoannuncianfo nuove restrizioni in arrivo e facendo mea culpa per via di "alcuni errori" nella gestione della ...

TgLa7 : #Covid, #Francia: Macron parla alla nazione alle 20. Non parlava da scorso novembre, altro mese di picco epidemiolo… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - HuffPostItalia : Covid: Francia in ginocchio, Macron pronto a chiudere le scuole - MediasetTgcom24 : Covid, Macron: 'Tutta la Francia in zona rossa, scuole chiuse per tre settimane' #Francia - fo1984 : RT @539th: Chiuse anche le scuole, per tre settimane. -