Classifica ATP Jannik Sinner | top25 con la semifinale a Miami Le proiezioni nel ranking ATP

(Di mercoledì 31 marzo 2021)si è qualificato per ladel Masters1000 dipiegando per 7-6 (5), 6-4 l’arcigno, talentuoso ed imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il portacolori del Bel Paese ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i parziali, mantenendo sempre estrema lucidità e risultando superiore all’avversario nei momenti importanti dell’incontro. Dopo aver raggiunto i quarti del Roland Garros nel 2020, l’altoatesino ha conquistato la primadella carriera in un Masters1000. Ora potrebbe ritrovarsi di fronte il temibile russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo che dovrà prima superare lo scoglio dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il risultato odierno consente all’italiano di continuare a scalare laATP....

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - NotizieSerieA : Con la semifinale al #MiamiOpen Jannik #Sinner raggiunge il 24 posto nella classifica ATP. Dopo il kazako Alexander… - Sebastiano73 : @erredue68 @Vivo_Azzurro @janniksin Il fatto che nella classifica Race ATP Live, #Bublik risulti essere avanti a… - Sebastiano73 : @lorenzofares @janniksin Il fatto che nella classifica Race ATP Live, #Bublik risulti essere aventi a #Sinner, sett… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Proposta shock dall'assessore siciliano Razza: 'Spalmiamo un po' di punti Atp per agevolare Cecchinato in classifica' -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica ATP

...segnato dalla pandemia di Coronavirus che ha congelato i ranking impedendo che la sua... Non ha ancora vinto titoli(a differenza di Sinner) ma attenzione: intanto ha giocato quattro ...... Leo compirà 18 anni il prossimo 15 maggio, e avrà mille altre occasioni per scalare la... sempre a Marbella, sfruttando un'altra wild card stavolta per un250 , per riprovarci: nel 2020 ...Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters1000 di Miami piegando per 7-6 (5), 6-4 l'arcigno, talentuoso ed imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il portacolori del Bel Paese ha recu ...Ultima ora ATP Miami, Jannik Sinner in Semifinale: battuto Bublik in due set al termine di un match combattuto.