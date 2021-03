Barcellona, serve un partner d’attacco per Messi: ecco le opzioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) In casa Barcellona si inizia a lavorare in vista della prossima stagione. I catalani stanno attraversando un'annata di transizione. Uno dei nodi cruciali del prossimo mercato sarà sicuramente il reparto avanzato. Manca infatti un degno partner d'attacco di Leo Messi: partito Luis Suarez, sono rimasti Ousmane Dembelé e Antoine Griezmann, entrambi poco incisivi. Così occorre cercare una nuova prima punta. Secondo quanto riportato da Marca, le soluzioni sarebbero tre.caption id="attachment 1102871" align="alignnone" width="1280" Barcellona (Twitter Barcellona)/captionIDEEIl primo nome è quello di Sergio Aguero: argentino, amico di Messi, si integrerebbe bene nell'attacco del Barcellona. La seconda ipotesi porta il nome di Memphis Depay: l'attaccante olandese è il pupillo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) In casasi inizia a lavorare in vista della prossima stagione. I catalani stanno attraversando un'annata di transizione. Uno dei nodi cruciali del prossimo mercato sarà sicuramente il reparto avanzato. Manca infatti un degnod'attacco di Leo: partito Luis Suarez, sono rimasti Ousmane Dembelé e Antoine Griezmann, entrambi poco incisivi. Così occorre cercare una nuova prima punta. Secondo quanto riportato da Marca, le soluzioni sarebbero tre.caption id="attachment 1102871" align="alignnone" width="1280"(Twitter)/captionIDEEIl primo nome è quello di Sergio Aguero: argentino, amico di, si integrerebbe bene nell'attacco del. La seconda ipotesi porta il nome di Memphis Depay: l'attaccante olandese è il pupillo ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona serve Test SBK Barcellona, Rinaldi: 'Essere primo qui non conta' Michael Ruben Rinaldi ha concluso la prima giornata di test Superbike a Barcellona con l'ottavo tempo in classifica , frutto di un 1:41.748 ottenuto al 39esimo passaggio su ... serve lavorare molto sui ...

Verso il Waterfront: "Beni comuni e spazi condivisi: lo sport riparte in città" ... tanto che "si deve sviluppare in modo definitivo così come avvenuto a Barcellona, Sidney o ... "Serve " ha detto " una grande alleanza tra le città e la tecnologia e, in questo senso, lo sport è il ...

Barcellona, serve un partner d’attacco per Messi: ecco le opzioni ItaSportPress Champions League femminile, Chelsea e Barcellona le prime semifinaliste Nel secondo match del pomeriggio di Champions, non basta alle ragazze del Manchester City la vittoria per 2-1 contro il Barcellona per passare il turno ... subito ad inizio ripresa da Oshoala. Al City ...

Test SBK Barcellona, Rinaldi: “Essere primo qui non conta” Il pilota ufficiale Ducati si è detto soddisfatto del primo giorno di test in Catalogna: tanti i dati raccolti, un lavoro che permette di pensare con fiducia all'inizio della stagione ...

