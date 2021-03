Attacco hacker? No, opera del figlio del Twitter manager dello Us Strategic Command (Di mercoledì 31 marzo 2021) «;l;;gmlxzssaw». Questo il massaggio comparso lo scorso lunedì e inviato dall’account Twitter dello Us Strategic Command, agenzia che negli Usa è responsabile della salvaguardia delle armi nucleari. Appena mezz’ora dopo sono comparse le scuse ma non sono bastate: la rete si è lanciata in ogni genere di fantasiosa ipotesi rispetto a quello che era successo. I complottisti l’hanno fatta da padroni, ipotizzando ogni genere di scenario, e c’è anche chi ha scomodato il famoso codice per lanciare un Attacco nucleare. Come spesso accade, però, la verità è molto più semplice di quello che qualsiasi fantasia possa ipotizzare. LEGGI ANCHE >>> Twitter sonda il terreno per capire se aggiungere le reaction in stile Facebook Il misterioso tweet di Us Strategic ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) «;l;;gmlxzssaw». Questo il massaggio comparso lo scorso lunedì e inviato dall’accountUs, agenzia che negli Usa è responsabile della salvaguardia delle armi nucleari. Appena mezz’ora dopo sono comparse le scuse ma non sono bastate: la rete si è lanciata in ogni genere di fantasiosa ipotesi rispetto a quello che era successo. I complottisti l’hanno fatta da padroni, ipotizzando ogni genere di scenario, e c’è anche chi ha scomodato il famoso codice per lanciare unnucleare. Come spesso accade, però, la verità è molto più semplice di quello che qualsiasi fantasia possa ipotizzare. LEGGI ANCHE >>>sonda il terreno per capire se aggiungere le reaction in stile Facebook Il misterioso tweet di Us...

