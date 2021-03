Assalto dei migranti all’Italia: altri 43 sbarcano in Puglia. E Lamorgese aspetta «solidarietà» dall’Ue (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si arrestano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Dopo i 197 arrivati a Lampedusa tra ieri sera e stamattina, che si aggiungono ai 360 arrivati ieri, oggi si è registrato un nuovo sbarco, stavolta in Puglia, nel Leccese. In 43 sono giunti a Gagliano del Capo, nella suggestiva insenatura de Il Ciolo, per poi essere guidati fino a Santa Maria di Leuca. Si tratta di iraniani, pakistani, afghani e siriani. Tra loro vi sono 8 minori e solo due donne. Lo sbarco di migranti in Puglia Secondo quanto riferito dai soccorritori, i migranti sono tutti in buone condizioni generali e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, mentre gli inquirenti indagano per risalire all’identità degli scafisti. Il nuovo sbarco conferma la ripresa incessante degli approdi di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si arrestano gli sbarchi disulle coste italiane. Dopo i 197 arrivati a Lampedusa tra ieri sera e stamattina, che si aggiungono ai 360 arrivati ieri, oggi si è registrato un nuovo sbarco, stavolta in, nel Leccese. In 43 sono giunti a Gagliano del Capo, nella suggestiva insenatura de Il Ciolo, per poi essere guidati fino a Santa Maria di Leuca. Si tratta di iraniani, pakistani, afghani e siriani. Tra loro vi sono 8 minori e solo due donne. Lo sbarco diinSecondo quanto riferito dai soccorritori, isono tutti in buone condizioni generali e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, mentre gli inquirenti indagano per risalire all’identità degli scafisti. Il nuovo sbarco conferma la ripresa incessante degli approdi di ...

