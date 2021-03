Arisa torna con Andrea Di Carlo? (Di mercoledì 31 marzo 2021) È di nuovo amore tra Arisa e Andrea Di Carlo. I due ex fidanzati, che solo una decina di giorni fa si erano lasciati per via di alcune dichiarazioni (o meglio, omissioni) dell’artista da Mara Venier, hanno deciso di riprovarci. Stavolta andrà meglio? Il manager ha le idee molto chiare. E la cantante? Arisa è di nuovo innamorata e felice insieme al suo fidanzato Andrea Di Carlo. Alla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) È di nuovo amore traDi. I due ex fidanzati, che solo una decina di giorni fa si erano lasciati per via di alcune dichiarazioni (o meglio, omissioni) dell’artista da Mara Venier, hanno deciso di riprovarci. Stavolta andrà meglio? Il manager ha le idee molto chiare. E la cantante?è di nuovo innamorata e felice insieme al suo fidanzatoDi. Alla Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SusyMely1 : Arisa torna col fidanzato.Ah si?!si erano spenti i riflettori?!.Tocca ribeccarci Bellicapelli innamorato.Minchia c… - tolovethedamned : non arisa che adesso torna a parlare di deddy ?? stiamo guardando una simulazione - kobikyoh : @taisukekogame @ARISA_OFFICIAL immagina dire che questa imperatrice canta in playback, the audacity .… - tapiocafuscanx : “comunque vi voglio dire che sta vincendo il team cuccarini arisa” si ibla,l’abbiamo visto,ora per favore torna a cantare muevelo #amici20 - sighmeli_ : RT @accountrosso: ??torna elisabetta e rivendica il posto che Arisa ha dato a Gaia?? #amicispoiler -