A Cla’ | mi sa che alla fine non abbiamo vinto noi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) A, com’è andata poi, sai senoi? E il suo fiato che appanna un volto in uno specchio, effetto fluo, a spiarsi i lineamenti, si vede un po’ più vecchio, flashback, lui bambino si mostra i denti per farsi paura. Giura amico mio che glielo metteremo ancora lì, a questa vita che va via così, senza aspettarci mai… Oggi tira una brutta aria. No, non parlo di meteo, chi se ne frega del meteo, tanto siamo ancora in zona rossa, siamo ancora in questa sorta di lock down autoindotto, intorno sembra nessuno ne sia al corrente, e il meteo impatta sulle nostre vite giusto a livello di luce, da ieri anche meno, visto che è entrata in vigore l’ora legale (o solare, non ho mai imparato la dicitura giusta, come non ho mai imparato la filastrocca sui giorni dei mesi, e tante altre cose). Parlo di aria interiore, di ...