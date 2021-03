16 giochi retrocompatibili Xbox/360 con il Game Pass Ultimate (Di mercoledì 31 marzo 2021) Xbox ha annunciato che, a partire da oggi, i membri di Xbox Game Pass Ultimate di 22 paesi, Italia inclusa, potranno giocare a16 titoli per la prima Xbox e Xbox 360 via cloud, su smartphone e tablet Android, con il futuro arrivo di ulteriori giochi. Gli iscritti all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno dunque accedere a Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha annunciato che, a partire da oggi, i membri didi 22 paesi, Italia inclusa, potranno giocare a16 titoli per la prima360 via cloud, su smartphone e tablet Android, con il futuro arrivo di ulteriori. Gli iscritti all’abbonamentopotranno dunque accedere a

Advertising

zazoomblog : Xbox Game Pass Ultimate: 16 giochi retrocompatibili Xbox/360 - insidetgame : 16 giochi retrocompatibili Xbox/360 con il Game Pass Ultimate - Plaffo : Xbox Cloud Gaming (Beta) dà il benvenuto a 16 giochi retrocompatibili Xbox - MikiSale : @KegOfGrog @IMattBlaze A me non interessa, o meglio, tutti i titoli che potrebbero interessarti (tutti quelli PS4,… - KegOfGrog : @QuelBia94 Questo è proprio il modello Nintendo, se ci pensi. Al posto di impegnarsi per fare giochi retrocompatibi… -