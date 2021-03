Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 1805 ft BUONA SERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO. CODE IN SMALTIMENTO TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. AD APRILIA, CODE SULLA REGINALE NETTUNENSE VERSO IL CENTRO ABITATO A PARTIRE DA VALLELATA NORD SI INTENSIFICANO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE IN DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DA TOGLIATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTU TRA LA A91FIUMICINO E LA A1 DIRAMAZIONESUD CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL ...