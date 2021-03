Temptation Island, Valeria Liberati in lacrime: non sta bene (Di martedì 30 marzo 2021) L’influencer romana Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy Maliokapis, in queste ore ha pubblicato una serie di stories che la ritraggono in lacrime. La ragazza sta affrontando un problema di salute abbastanza serio che l’ha portata a sfogarsi sui social. “Scusate, ho pianto fino ad adesso”, scopriamo cos’ha Valeria. Valeria Liberati, ex concorrente di Temptation Island e oggi influencer particolarmente seguita su Instagram, in questi giorni sta vivendo un problema di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) L’influencer romana, fidanzata di Ciavy Maliokapis, in queste ore ha pubblicato una serie di stories che la ritraggono in. La ragazza sta affrontando un problema di salute abbastanza serio che l’ha portata a sfogarsi sui social. “Scusate, ho pianto fino ad adesso”, scopriamo cos’ha, ex concorrente die oggi influencer particolarmente seguita su Instagram, in questi giorni sta vivendo un problema di Articolo completo: dal blog SoloDonna

