Sicilia, falsi dati all’Iss sulla pandemia di Covid per “evitare” la zona rossa: “Spalmiamo un po’ i morti”. Arresti e 7 indagati, l’assessore alla Salute si dimette (Di martedì 30 marzo 2021) Falso materiale ed ideologico: queste le accuse che hanno fatto scattare numerose ordinanze di misura cautelare agli Arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al DASOE (Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) e all’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Secondo quanto emerso da un’inchiesta tuttora in corso, alcuni dati in riferimento all’epidemia del Coronavirus come quello relativo ai nuovi casi positivi, ai morti e ai tamponi – dati raccolti giornalmente – sarebbero stati falsati per alterare il giudizio in sede decisionale per i provvedimenti anti-contagio. Sicilia, dati falsi sulla pandemia per “evitare la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Falso materiale ed ideologico: queste le accuse che hanno fatto scattare numerose ordinanze di misura cautelare aglidomiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al DASOE (Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) e all’Assessorato delladella Regionena. Secondo quanto emerso da un’inchiesta tuttora in corso, alcuniin riferimento all’epidemia del Coronavirus come quello relativo ai nuovi casi positivi, aie ai tamponi –raccolti giornalmente – sarebbero stati falsati per alterare il giudizio in sede decisionale per i provvedimenti anti-contagio.per “la ...

