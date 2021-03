Pasqua e viaggi, non si potrà cambiare regione ma si può andare all’Estero: tutte le regole (Di martedì 30 marzo 2021) In questi giorni è scoppiata un’enorme polemica legata a quello che viene vissuto come un paradosso dei nostri tempi di crisi e dramma economico-sociale: gli spostamenti all’Estero nei giorni di Pasqua. Se infatti l’intera Italia, il 3,4 e 5 aprile, diventerà zona rossa per tutti e sarà impossibile passare da una regione all’altra, se non per le solite, ovvie ragioni di necessità (che però, nei giorni di festa, tendono ad essere molte meno del solito), d’altra parte nulla ci potrebbe impedire di godere del sole di Barcelona, o dell’atmosfera regalata da un weekend a Praga. Ebbene sì: le normative impediscono gli spostamenti tra regioni, ma non fermano chi vuole andare all‘Estero. Pasqua e viaggi: la protesta di chi lavora in Italia La decisione è stata formalizzata nei ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) In questi giorni è scoppiata un’enorme polemica legata a quello che viene vissuto come un paradosso dei nostri tempi di crisi e dramma economico-sociale: gli spostamentinei giorni di. Se infatti l’intera Italia, il 3,4 e 5 aprile, diventerà zona rossa per tutti e sarà impossibile passare da unaall’altra, se non per le solite, ovvie ragioni di necessità (che però, nei giorni di festa, tendono ad essere molte meno del solito), d’altra parte nulla ci potrebbe impedire di godere del sole di Barcelona, o dell’atmosfera regalata da un weekend a Praga. Ebbene sì: le normative impediscono gli spostamenti tra regioni, ma non fermano chi vuoleall‘Estero.: la protesta di chi lavora in Italia La decisione è stata formalizzata nei ...

