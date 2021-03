Il miliardario Petr Kellner è morto in un incidente con l’elicottero (Di martedì 30 marzo 2021) Petr Kellner noto miliardario ceco, è deceduto sabato a seguito di un incidente con l’elicottero sulle montagne dell’Alaska. Era l’uomo più ricco della Repubblica Ceca e uno dei più ricchi del mondo con un patrimonio di oltre 15,8 miliardi di dollari. “Annunciamo la morte con grande dolore” – recita il comunicato del gruppo PPF da lui fondato – “Era un uomo attaccato al lavoro e pieno di creatività”. Chi era Petr Kellner Kellner nacque in Repubblica Ceca nel 1964. Si laurea in Economia nel 1986 e iniziò la sua carriera vendendo fotocopiatrici. Dopo la Rivoluzione di velluto fondò la società PPF (Prvnì Privatiza?ní Fond), una holding che partecipò alla privatizzazione della Repubblica Ceca e fondata nel 1991. La società si espanse all’interno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)notoceco, è deceduto sabato a seguito di unconsulle montagne dell’Alaska. Era l’uomo più ricco della Repubblica Ceca e uno dei più ricchi del mondo con un patrimonio di oltre 15,8 miliardi di dollari. “Annunciamo la morte con grande dolore” – recita il comunicato del gruppo PPF da lui fondato – “Era un uomo attaccato al lavoro e pieno di creatività”. Chi eranacque in Repubblica Ceca nel 1964. Si laurea in Economia nel 1986 e iniziò la sua carriera vendendo fotocopiatrici. Dopo la Rivoluzione di velluto fondò la società PPF (Prvnì Privatiza?ní Fond), una holding che partecipò alla privatizzazione della Repubblica Ceca e fondata nel 1991. La società si espanse all’interno di ...

