Caso Covid in Sicilia: Razza si dimette e non risponde ai pm (Di martedì 30 marzo 2021) Alla luce della indagine della Procura di Trapani che mi vede indagato, nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire che in Sicilia l epidemia sempre stata monitorata con ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 marzo 2021) Alla luce della indagine della Procura di Trapani che mi vede indagato, nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire che inl epidemia sempre stata monitorata con ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Covid Dl Covid: obbligo vaccino per tutto il personale sanitario e divieto chiusura scuole ... in caso di vaccinazione di massa o di calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata. Nel decreto legge Covid, che sarà in Cdm domani, dovrebbe essere inserito anche lo ...

Covid: screening ad Ayas, un positivo su 715 test Un solo caso di positività al coronavirus è emerso al termine dello screening condotto il 29 e 30 marzo ad ... L'iniziativa era scattata in seguito al monitoraggio dei contagi da Covid - 19 della scorsa ...

Caso Covid in Sicilia: Razza si dimette e non risponde ai pm

Brasile, Bolsonaro rompe coi militari: rimossi i vertici dell'esercito In Brasile, il ministero della Difesa ha annunciato il cambio ai vertici di Marina, Esercito ed Aeronautica. L'annuncio dopo che, nel maxi-rimpasto di governo attuato dal presidente Jair Bolsonaro, er ...

Covid: In Sicilia falsificati i dati sulla pandemia, l'assessore 'Spalmiamo i morti'/Adnkronos Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - I morti di Covid in Sicilia aumentavano. Giorno dopo giorno. E la zona rossa era dietro l'angolo. "E allora spalmiamoli un poco…", diceva l'assessore regionale alla Salu ...

