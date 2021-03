Bayern, un mese di stop per Lewandowski (Di martedì 30 marzo 2021) Robert Lewandowski ha contratto un allungamento dei legamenti del ginocchio destro. L'attaccante dell'FC Bayern resterà fuori per circa quattro settimane. Dopo il 3-0 della nazionale polacca contro Andorra, Lewandowski è tornato prematuramente a Monaco, dove la diagnosi è stata fatta dal dipartimento medico dei campioni del record tedesco. Il 32enne ha segnato i primi due gol nella partita di domenica prima di essere costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di 60 minuti. Il polacco salterà il big match contro il Lipsia e le due partite di Champions League contro il Psg. caption id="attachment 1084385" align="alignnone" width="594" Bayern Lewandowski (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Robertha contratto un allungamento dei legamenti del ginocchio destro. L'attaccante dell'FCresterà fuori per circa quattro settimane. Dopo il 3-0 della nazionale polacca contro Andorra,è tornato prematuramente a Monaco, dove la diagnosi è stata fatta dal dipartimento medico dei campioni del record tedesco. Il 32enne ha segnato i primi due gol nella partita di domenica prima di essere costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di 60 minuti. Il polacco salterà il big match contro il Lipsia e le due partite di Champions League contro il Psg. caption id="attachment 1084385" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

