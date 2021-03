Appuntamenti macroeconomici del 30 marzo 2021

Advertising

Martedì 30/03/2021 01:30 Giappone : Tasso disoccupazione (atteso 3%; preced. 2,9%) 01:50 Giappone : Vendite dettaglio, annuale (atteso - 2,8%; preced. - 2,4%) 08:00 Germania : Prezzi import, mensile (......della settimana, in partenza oggi, con l'eccezione dei Non Farm Payrolls , gli investitori non sembrano avere una settimana particolarmente densa sul piano degli eventi. ...Apertura poco mossa per le borse europee, in una giornata che si preannuncia priva di appuntamenti macroeconomici significativi e mentre i futures di Wall Street si muovono in territorio negativo. A M ...Secondo gli analisti a Wall Street il mese di aprile è storicamente un periodo positivo per gli investimenti azionari ...