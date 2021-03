Suez | liberata la EverGiven Riprende il traffico nel canale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suez liberata

La nave portacontainer Ever Given, che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci, è stata liberata e dopo sei giorni nel canale di Suez è ripresa la navigazione. L'enorme nave cargo è stata liberata, consentendo al traffico nel canale di Suez di riprendere. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il canale. Le squadre di soccorso sono riuscite a rimettere in movimento la nave.