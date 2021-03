Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi | “Non c’è un grande entusiasmo”

Leggi su formatonews

(Di lunedì 29 marzo 2021)sembra sempre più innamorato di, ma la sua famiglia non è della sua stessa idea, ecco cosa ha confessato l’ex velino Il Gf Vip è finito da ormai più di un mese, ma i nostri vipponi continuano a far parlar di loro. Nelle ultime al centro dell’attenzione ci sono stati, i due si sono conosciuti all’interno della casa e tra loro è immediatamente scoppiata la passione. Come ben ricorderete la loro storia d’amore inizialmente è stata molto criticata. Soprattutto per colpa diche dopo qualche giorno aver confessato di essere invaghito di Elisabetta Gregoraci si è subito buttato tra le braccia della. Inizialmente anche la ...