One Piece 1008 | i nemici sono ancora vivi | Jump Highlights

(Di lunedì 29 marzo 2021) Due crudeli avversari che davamo per spacciati ricompaiono nel nuovo capitolo di One. La copertina diè dedicata a Black Clover, dove Asta arriva giusto in tempo per salvare il suo vice capitano Questa settimana, la rivista Weekly Shonen, come sempre online su MangaPlus, ha una serie di proposte adrenaliniche. Non si può ovviamente non partire dal titolo di punta, One, che con il capitolooffre una serie di sorprese. Prima di tutto, viene risolto il mistero del “ritorno” di Kozuki Oden: non era altro infatti che uno scherzo crudele di Kanjuro, il Fodero traditore. Infatti, a quanto pare Kiku ha esitato al momento del colpo di grazia, e ora Kanjuro minaccia nuovamente la vita del giovane Momonosuke. I guai non finiscono qui, perchè Kanjuro non è l’unico Kurozumi ricomparso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : One Piece

Tom's Hardware Italia

D ue crudeli avversari che davamo per spacciati ricompaiono nel nuovo capitolo di. La copertina di Jump è dedicata a Black Clover, dove Asta arriva giusto in tempo per salvare il suo vice capitano Questa settimana, la rivista Weekly Shonen Jump , come sempre online su ...Con un post sul suo profilo Facebook, Emanuela Pacotto , celebre doppiatrice che ha dato voce anche a Nami e Sakura , ha annunciato il ritorno in sala di doppiaggio per le nuove stagioni die Naruto . Le due serie, infatti, erano ferme rispettivamente all' episodio 578 , durante la saga degli "Uomini Pesce", per quanto riguarda, mentre Naruto Shippuden era sospeso a ...Il viaggio verso l'ultima isola di Roger continua in One Piece 967, e sarete felici di rivedere tanti luoghi a noi ben noti!Due crudeli avversari che davamo per spacciati ricompaiono nel nuovo capitolo di One Piece. La copertina di Jump è dedicata a Black Clover.