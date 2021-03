Nazionale, la difesa è un bunker: Mancini stabilisce un nuovo record (Di lunedì 29 marzo 2021) La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per la Nazionale di Roberto Mancini. Battuto un record che apparteneva a Valcareggi La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per la Nazionale di Roberto Mancini. L’Italia non prende gol da 515 minuti e da 5 partite mantiene la porta inviolata, Inoltre non subisce reti da 6 trasferte consecutive. Battuto il record che apparteneva alla Nazionale di Valcareggi, che a cavallo tra il 1972 e il 1974 era riuscita a non incassare gol per 5 trasferte consecutive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per ladi Roberto. Battuto unche apparteneva a Valcareggi La vittoria sulla Bulgaria, è coincisa con un altro clean sheet per ladi Roberto. L’Italia non prende gol da 515 minuti e da 5 partite mantiene la porta inviolata, Inoltre non subisce reti da 6 trasferte consecutive. Battuto ilche apparteneva alladi Valcareggi, che a cavallo tra il 1972 e il 1974 era riuscita a non incassare gol per 5 trasferte consecutive. Leggi su Calcionews24.com

