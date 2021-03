Milan, infortunio Rebic: il programma di recupero (Di lunedì 29 marzo 2021) Risolta la questione squalifica, Ante Rebic punta a recuperare dall’infortunio all’anca per essere a disposizione di Pioli in Milan Sampdroia Ante Rebic punta a superare l’infortunio per essere a completa disposizione di Pioli. Ora che la squalifica è stata ridotta e dunque già scontata nel match contro la Fiorentina, l’attaccante del Milan sta cercando di smaltire il riacutizzarsi dell’infiammazione all’anca. L’attaccante si è allenato ancora a parte, ma il suo processo di recupero prosegue rapidamente e c’è più di una speranza di vederlo almeno in panchina per la gara contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Risolta la questione squalifica, Antepunta a recuperare dall’all’anca per essere a disposizione di Pioli inSampdroia Antepunta a superare l’per essere a completa disposizione di Pioli. Ora che la squalifica è stata ridotta e dunque già scontata nel match contro la Fiorentina, l’attaccante delsta cercando di smaltire il riacutizzarsi dell’infiammazione all’anca. L’attaccante si è allenato ancora a parte, ma il suo processo diprosegue rapidamente e c’è più di una speranza di vederlo almeno in panchina per la gara contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

