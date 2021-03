Leasys - Con CarBox lauto si noleggia on demand

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 marzo 2021) Perché pagare per 365 giorni l'anno quando l'auto a noleggio serve sì e no la metà del tempo? La risposta può arrivare da una nuova formula di abbonamento mensile,, proposta da, che ben si adatta a questi tempi in cui si diffonde sempre più la cosiddetta subscription economy, dai telefonini ai canali TV, passando da musica e servizi di ogni tipo. In effetti, anche il panorama della mobilità sta vivendo una rapida e continua evoluzione, e in particolare si sta modificando in questo periodo di pandemia che obbliga a rivedere molte abitudini e a tagliare i costi non necessari. Dopo il lancio di CarCloud, il primo abbonamento all'auto in Italia, la società di noleggio del gruppo Stellantis, controllata da FCA Bank, lancia il primo servizio di abbonamento on, pensato per un uso discontinuo del veicolo, da ...