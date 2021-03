Le 666 Satan Shoes con una goccia di sangue vero

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tre giorni fa, il rapper Lil Nas X ha svelato il video del suo ultimo singolo, Montero (Call Me By Your Name), che in poco più di 72 ore ha superato i 31 milioni di visualizzazioni: nella canzone, l’artista – il cui nome di nascita è Montero Lamar Hill, appare prima in un’idilliaca cornice bucolica ispirata al giardino dell’Eden, per poi cadere nella tentazione del celebre serpente simbolo del peccato originale, e finire dritto all’Inferno. Un viaggio che, tuttavia, il rapper ha fatto in grande stile, scivolando giù per un chilometrico palo di Pole Dance e mostrando le sue abilità in questo splendido sport, arrivando sino al trono di Belzebù e prendendo persino il suo posto. Un video criticatissimo dai conservatori americani, che hanno additato Lil Nas X di elogio alla lussuria con «l’aggravante» dell’omosessualità: la risposta del rapper non solo è stata epica in maniera letterale, affermando: «Avete detto a noi gay che saremmo andati all’Inferno, ma se ci andiamo non vi va comunque bene», ma anche in termini di marketing, lanciando delle scarpe a tema. https://www.youtube.com/watch?v=6swmTBVI83k