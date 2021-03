Inter, i conti tornano: stipendi in arrivo, sorride anche il Real (Di lunedì 29 marzo 2021) Suning sblocca i bonifici, nessuna sanzione dalla Uefa. Mensilità in arrivo per i giocatori dell’Inter e prima rata al Real Madrid per il cartellino di Hakimi Buone notizie per l’Inter, anzi per i giocatori. Come riporta Sportmediaset, Suning verserà i bonifici delle mensilità arretrate a tutti i calciatori e rimpinguerà anche le casse del Real Madrid per la prima rata (10 milioni) di Hakimi. Zhang allontana così qualsiasi pericolo dalla Uefa circa possibili penalità, per non rischiare soprattutto l’estromissione dalla prossima edizione della Champions League, dove la squadra sarà chiamata ad un salto di qualità. Tra domani e martedì, i calciatori riceveranno la mensilità di gennaio ed entro il 31 marzo rispetterà l’impegno con il Real Madrid. Suning mostra così ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) Suning sblocca i bonifici, nessuna sanzione dalla Uefa. Mensilità inper i giocatori dell’e prima rata alMadrid per il cartellino di Hakimi Buone notizie per l’, anzi per i giocatori. Come riporta Sportmediaset, Suning verserà i bonifici delle mensilità arretrate a tutti i calciatori e rimpingueràle casse delMadrid per la prima rata (10 milioni) di Hakimi. Zhang allontana così qualsiasi pericolo dalla Uefa circa possibili penalità, per non rischiare soprattutto l’estromissione dalla prossima edizione della Champions League, dove la squadra sarà chiamata ad un salto di qualità. Tra domani e martedì, i calciatori riceveranno la mensilità di gennaio ed entro il 31 marzo rispetterà l’impegno con ilMadrid. Suning mostra così ...

