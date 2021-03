Bari, 31enne sequestra e violenta per mesi in casa una ragazza di 21 anni che resta incinta (Di lunedì 29 marzo 2021) Avrebbe sequestrato e violentato per mesi una 21enne della provincia di Bari , segregandola in casa e sigillando ogni uscita con lucchetti e nastro adesivo. La ragazza, che dopo essere stata soccorsa ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Avrebbeto eto peruna 21enne della provincia di, segregandola ine sigillando ogni uscita con lucchetti e nastro adesivo. La, che dopo essere stata soccorsa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari - raffaellamucci1 : RT @MediasetTgcom24: Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari - CuddyEsmeralda : RT @MediasetTgcom24: Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari - PaolinoFabrizi1 : RT @MediasetTgcom24: Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari - Ileana0406 : RT @MediasetTgcom24: Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari -