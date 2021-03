Tragedia in Egitto, crolla un palazzo di dieci piani: oltre 15 morti (Di domenica 28 marzo 2021) Un palazzo di dieci piani è crollato in Egitto. Il bilancio è di oltre 15 vittime. E’ stata aperta un’indagine per accertare la dinamica. CAIRO (Egitto) – Un palazzo di dieci piani è crollato in Egitto. La Tragedia, come riportato da La Repubblica, è avvenuta nella giornata di sabato 27 marzo 2021 nel quartiere di el-Salam, al Cairo. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, il crollo potrebbe essere causato da una esplosione avvenuta in un’attività a piano terra. Nessuna ipotesi comunque è esclusa e sono in corso tutti gli approfondimenti del caso da parte degli esperti per accertare meglio quanto successo. palazzo crollato ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Undito in. Il bilancio è di15 vittime. E’ stata aperta un’indagine per accertare la dinamica. CAIRO () – Undito in. La, come riportato da La Repubblica, è avvenuta nella giornata di sabato 27 marzo 2021 nel quartiere di el-Salam, al Cairo. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, il crollo potrebbe essere causato da una esplosione avvenuta in un’attività a piano terra. Nessuna ipotesi comunque è esclusa e sono in corso tutti gli approfondimenti del caso da parte degli esperti per accertare meglio quanto successo.to ...

