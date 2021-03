Roma | è crollata la statua di Walter Rossi | zona transennata

Advertising

Completamentela statua in ricordo di Walter Rossi nell'omonima piazza. È stato divelto ail monumento intitolato a Walter Rossi, il militante di Lotta Continua ucciso il 30 settembre 1977 a, ...... filosofo della politica e germanista, già docente alla Sapienza di, non è in questo modo che ...nei sondaggi, a pochi punti percentuali dai Verdi, è stata travolta dallo scandalo delle ...Completamente crollata la statua in ricordo di Walter Rossi nell'omonima piazza. È stato divelto a Roma il monumento intitolato a Walter Rossi, il militante di Lotta Continua ucciso il ...La stauta era un omaggo allo studente di Lotta Continua ucciso dai militanti di destra, il 30 settembre del 1977, in viale delle Medaglie d'Oro, quartiere Balduina mentre partecipava a un volantinaggi ...