Draghi-Regioni, prove di "cambio di passo" sui vaccini (Di domenica 28 marzo 2021) Mettere a punto la macchina e tentare il “cambio di passo” nella struttura organizzativa della campagna vaccinale in tempo per quando arriveranno, nei prossimi giorni, circa tre milioni di dosi. Mario Draghi incontrerà le Regioni lunedì mattina per superare le incomprensioni, richiamate nel suo intervento in Parlamento, molto critico per ritardi e disparità nelle somministrazioni a livello locale “difficili da accettare”. “Stringere i bulloni” è l’espressione che usa il governatore emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, che ha difeso i colleghi: finora non è mancata l’organizzazione, bensì le dosi. E mette fretta al Governo su un altro versante: “I medici che rifiutano il vaccino non possono restare al loro posto”. Tema su cui interverrà il Cdm, previsto per martedì o ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Mettere a punto la macchina e tentare il “di” nella struttura organizzativa della campagna vaccinale in tempo per quando arriveranno, nei prossimi giorni, circa tre milioni di dosi. Marioincontrerà lelunedì mattina per superare le incomprensioni, richiamate nel suo intervento in Parlamento, molto critico per ritardi e disparità nelle somministrazioni a livello locale “difficili da accettare”. “Stringere i bulloni” è l’espressione che usa il governatore emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle, che ha difeso i colleghi: finora non è mancata l’organizzazione, bensì le dosi. E mette fretta al Governo su un altro versante: “I medici che rifiutano il vaccino non possono restare al loro posto”. Tema su cui interverrà il Cdm, previsto per martedì o ...

