Carlo Conti "scappa" da Maria De Filippi: il dietrofront (Di domenica 28 marzo 2021) A quanto pare la Rai e Carlo Conti hanno deciso di evitare il confronto diretto con il serale di Amici: Top Dieci verrà trasmesso il venerdì. Se si esclude il 2019, anno in cui Ballando con le stelle di Milly Carlucci ha eclissato Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo della televisione italiana ha sempre vinto il confronto diretto con i programmi del sabato sera della concorrenza. Si può dire che il Serale di Amici sia una sicurezza in fatto di ascolti e l'esito della prima puntata dell'ultima edizione sembra aver confermato che la trasmissione ideata da Maria De Filippi è una certezza. La settimana successiva a quella di Pasqua avrebbe dovuto fare il suo esordio nel sabato sera di Rai Uno la seconda stagione del programma condotto da

