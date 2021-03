Cade in un burrone per tentare di salvare il cane: ferito 44enne (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Un 44enne salernitano è rimasto ferito mentre stava percorrendo un sentiero montano con il suo cane. L’incidente è avvenuto oggi in località Monte Finestra, nel comune di Cava de’ Tirreni (Salerno). L’uomo, nel tentativo di salvare l’animale che era precipitato in un burrone, è caduto a sua volta nel vuoto, per 15-20 metri. Per il cane non c’è stato nulla da fare. Il 44enne è stato soccorso da un elicottero del Comando provinciale dei vigili del fuoco. I caschi rossi, dopo aver recuperato l’escursionista, ferito ma cosciente, lo hanno portato nell’ospedale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Unsalernitano è rimastomentre stava percorrendo un sentiero montano con il suo. L’incidente è avvenuto oggi in località Monte Finestra, nel comune di Cava de’ Tirreni (Salerno). L’uomo, nel tentativo dil’animale che era precipitato in un, è caduto a sua volta nel vuoto, per 15-20 metri. Per ilnon c’è stato nulla da fare. Ilè stato soccorso da un elicottero del Comando provinciale dei vigili del fuoco. I caschi rossi, dopo aver recuperato l’escursionista,ma cosciente, lo hanno portato nell’ospedale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

