Auto rubata a Roma | satellitare porta Carabinieri in garage di Cercola Napoli

(Di domenica 28 marzo 2021) Il ‘’ suggerisce aidove trovare un’. In un, meccanico trovato ad alterarne il telaio. E’ finito in manette Idella tenenza di) hanno arrestato per riciclaggio un incensurato. E’ stato sorpreso nella sua officina meccanica mentre alterava il telaio di una vetturail 26 marzo. La ricostruzione – L’Arma fa sapere: “Anche il nottolino era stato sostituito con uno nuovo, sbloccabile con una chiave codificata.L’, rintracciata dai militari grazie alle coordinate geografiche suggerite da un avanzato antifurtoinstallato a bordo, è stata sequestrata. Sarà restituita al legittimo proprietario. ...

I carabinieri della tenenza di Cercola sono riusciti a localizzare un 'automobilea Roma, grazie al supporto del satellitare. La vettura risultava in sosta in un garage, il meccanico 62enne, trovato ad alterarne il telaio, è finito in ...Carabinieri FurtonapoliInfine è stato bloccato e per lui sono scattate le manette. Le ruba il cellulare, ma viene investito dal fidanzato della ragazza in auto play 151314 • di Viral News ...I carabinieri della stazione di Sant'Anastasia hanno individuato un capannone di circa 100 metri quadri. All'interno c'erano centinaia di parti meccaniche ...