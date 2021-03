Aeronautica militare | Mattarella “Prezioso contributo durante pandemia”

(Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel 98° anniversario della costituzione dell’rinnovo il mio omaggio alla Bandiera di guerra della Forza Armata, simbolo dell’unità del Paese e rivolgo il mio pensiero commosso alla memoria di tutti gli aviatori che hanno sacrificato se stessi al servizio dell’Italia e della Comunità internazionale”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Capo di Stato Maggiore dell’, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, un messaggio per i 98 anni dalla nascita dell’Arma Azzurra. “Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l’ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della, un preziosissimoattraverso tutte ...

10.20 Colle:"Daimpegno pandemia" In un messaggio per il 98° anniversario dell',il presidente Mattarella ne sottolinea il "preziosissimo contributo" nella pandemia. "Dal trasporto aereo per il rientro dei connazionali e delle persone contagiate,al trasporto ...Con uomini e mezzi l'è stata impiegata nel sostegno alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e della Nato: ...Aeroporto militare di Pratica di Mare, centro nevralgico per la gestione dell'emergenza sanitaria: hub nazionale per lo stoccaggio delle dosi del vaccino ...Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l’Aeronautica militare ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un ...