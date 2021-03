Musetti continua a stupire | a Miami batte Paire in due set Avanza Sonego

Advertising

RaiSport : ?? #AtpMiami: #Musetti avanti, battuto #Paire Continua il momento magico dell'azzurro, che rifila un doppio 6-3 al… - andreapezzoni87 : Stupendo Musetti, che porta a scuola Paire battendolo 63 63! Ora sfida a Cilic o Garin. Anche Sonego continua il su… - musettipaws : CONTINUA A ROLLARE LAMBO!! #Musetti - Sport_Fair : Continua l'ottimo momento di #Musetti Niente da fare per #Fabbiano e #Caruso Restano 4 gli azzurri al #MiamiOpen - eugeniobugli : @VinceMartucci @Alessandro99mi @paolobertolucci Allora posso dire la mia...?? Karatzev se continua con la testa gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti continua

Nottata di sorprese al Miami Open (4.299.205 $): cade Alexander Zverev (testa di serie n. 3), fuori anche altre due teste di serie: Goffin e Dimitrov. Zverev (che era nel quarto di tabellone di Sinner)...va al 3° turno 3 ORE FA Chi prosegue alla grande la corsa è il russo Aslan Kartsev, giunto ormai a 16 vittorie su 18 partite in questo 2021. Karatsev, reduce dal successo a Dubai, ha perso ...Dopo quella di Lorenzo Sonego arriva anche la vittoria di Lorenzo Musetti al "Miami Open". Il 19enne di Carrara ha superato il francese Benoit Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie 6-3 6-3 in ...Dopo quella di Lorenzo Sonego arriva anche la vittoria di Lorenzo Musetti al "Miami Open". Il 19enne di Carrara ha superato il francese Benoit Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie 6-3 6-3 in un'or ...