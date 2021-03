Governare il futuro. Investire in educazione all’umanità e alla civiltà, subito (Di sabato 27 marzo 2021) (di G. Scorza) Siamo spesso pessimisti sul futuro perché temiamo che l’impatto dello sviluppo tecnologico sulle nostre vite produca più malefici che benefici. E puntiamo l’indice contro i giganti del web rei di pensare più al profitto che al bene della società, di mettere in mano ai nostri bambini tecnologie non progettate per loro e pericolose e di consegnare anche a noi adulti, assieme a tante straordinarie opportunità anche strumenti e servizi che non rispettano by default la privacy e gli altri diritti fondamentali. Tutto giusto, tutto comprensibile, in una certa misura, tutto vero. Non sono preoccupazioni infondate, né grida da Cassandra che squarciano la notte di Troia. Ma, probabilmente, dovremmo iniziare a preoccuparci di più del fattore umano, del fattore educativo, del fattore culturale perché altrimenti il futuro che ci aspetta e che aspetta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) (di G. Scorza) Siamo spesso pessimisti sulperché temiamo che l’impatto dello sviluppo tecnologico sulle nostre vite produca più malefici che benefici. E puntiamo l’indice contro i giganti del web rei di pensare più al profitto che al bene della società, di mettere in mano ai nostri bambini tecnologie non progettate per loro e pericolose e di consegnare anche a noi adulti, assieme a tante straordinarie opportunità anche strumenti e servizi che non rispettano by default la privacy e gli altri diritti fondamentali. Tutto giusto, tutto comprensibile, in una certa misura, tutto vero. Non sono preoccupazioni infondate, né grida da Cassandra che squarciano la notte di Troia. Ma, probabilmente, dovremmo iniziare a preoccuparci di più del fattore umano, del fattore educativo, del fattore culturale perché altrimenti ilche ci aspetta e che aspetta ...

