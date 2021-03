Ginnastica artistica, Serie A: Civitavecchia vince la tappa senza la Brixia delle Fate. Giglio 2° con Lara Mori (Di sabato 27 marzo 2021) La Ginnastica Civitavecchia ha vinto la seconda tappa della Serie A1 2021 di Ginnastica artistica. Le laziali hanno approfittato dell’assenza della Brixia Brescia e si sono imposte al PalaEstra di Siena al termine di una gara molto avvincente ed equilibrata. Mancavano quasi tutte le stelle della nostra Nazionale, in forza alla Leonessa e rimaste a casa per alcune positività al Covid-19. Il livello tecnico non è stato complessivamente elevatissimo, ma l’agonismo ha dettato legge in terra toscana. Dopo tanti secondi e terzi posti negli ultimi anni, Civitavecchia si gode la sua giornata di gloria e sale sul gradino più alto del podio con 153.950 punti. Era dal 5 aprile 2014, giorno in cui la Olos Gym 2000 di Roma ebbe la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Laha vinto la secondadellaA1 2021 di. Le laziali hanno approfittato dell’asdellaBrescia e si sono imposte al PalaEstra di Siena al termine di una gara molto avnte ed equilibrata. Mancavano quasi tutte le stelle della nostra Nazionale, in forza alla Leonessa e rimaste a casa per alcune positività al Covid-19. Il livello tecnico non è stato complessivamente elevatissimo, ma l’agonismo ha dettato legge in terra toscana. Dopo tanti secondi e terzi posti negli ultimi anni,si gode la sua giornata di gloria e sale sul gradino più alto del podio con 153.950 punti. Era dal 5 aprile 2014, giorno in cui la Olos Gym 2000 di Roma ebbe la ...

