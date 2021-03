Gazzetta: Insigne, le prospettive di rinnovo non sono rassicuranti (Di sabato 27 marzo 2021) L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Le prospettive non sono rassicuranti, il capitano del Napoli ha respinto una prima proposta avuta dal club, che sarebbe addirittura inferiore all’attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. Già partendo da questa base, l’accordo dovrebbe essere discusso, magari lo si potrebbe integrare con qualche bonus. Tuttavia, la pandemia ha lasciato segni tangibili anche sulle società di calcio. Per questo motivo il Napoli vorrebbe adottare una politica di ridimensionamento dei costi. La proposta di Aurelio De Laurentiis è stata di 3 milioni a stagione per i prossimi cinque anni con una serie di bonus. Insomma, bisognerà discuterne, anche perché c’è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) L’edizione online de Ladello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per ildi contratto tra il Napoli e Lorenzo. Lenon, il capitano del Napoli ha respinto una prima proposta avuta dal club, che sarebbe addirittura inferiore all’attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. Già partendo da questa base, l’accordo dovrebbe essere discusso, magari lo si potrebbe integrare con qualche bonus. Tuttavia, la pandemia ha lasciato segni tangibili anche sulle società di calcio. Per questo motivo il Napoli vorrebbe adottare una politica di ridimensionamento dei costi. La proposta di Aurelio De Laurentiis è stata di 3 milioni a stagione per i prossimi cinque anni con una serie di bonus. Insomma, bisognerà discuterne, anche perché c’è ...

