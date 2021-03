Dieselgate, Volkswagen chiede risarcimenti agli ex top manager Winterkorn e Stadler (Di sabato 27 marzo 2021) Sono passati sei anni da quando il caso Dieselgate scoppiò negli Stati Uniti, per poi estendersi anche nel vecchio continente. E arrivando a costare circa una trentina di miliardi di dollari, tra rimborsi e spese legali, al gruppo Volkswagen. Eppure gli strascichi continuano a non mancare. In particolare, ora gli stracci volano in una sorta di regolamento di conti interno, perché ieri Volkswagen ha reso noto di voler chiedere un risarcimento danni “a causa di negligenza ai sensi della legge sulle società per azioni” a due suoi ex top manager: l’amministratore delegato del gruppo Martin Winterkorn e quello del marchio Audi Rupert Stadler, senza dubbio dei pezzi da novanta all’epoca dei fatti. Partiamo con il “grande vecchio” Martin Winterkorn, che dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Sono passati sei anni da quando il casoscoppiò negli Stati Uniti, per poi estendersi anche nel vecchio continente. E arrivando a costare circa una trentina di miliardi di dollari, tra rimborsi e spese legali, al gruppo. Eppure gli strascichi continuano a non mancare. In particolare, ora gli stracci volano in una sorta di regolamento di conti interno, perché ieriha reso noto di volerre un risarcimento danni “a causa di negligenza ai sensi della legge sulle società per azioni” a due suoi ex top: l’amministratore delegato del gruppo Martine quello del marchio Audi Rupert, senza dubbio dei pezzi da novanta all’epoca dei fatti. Partiamo con il “grande vecchio” Martin, che dopo ...

Advertising

fattiamotore : Dieselgate, Volkswagen chiede risarcimenti agli ex top manager Winterkorn e Stadler - MarcoScafati1 : #Dieselgate, #Volkswagen chiede risarcimenti agli ex top manager Winterkorn e Stadler - newsfinanza : Volkswagen, per il dieselgate chiede risarcimenti agli ex ceo Winterkorn e Stadler - dinoadduci : Dieselgate - Il gruppo Volkswagen chiederà un risarcimento danni a Winterkorn e Stadler - GiaPettinelli : Dieselgate, Volkswagen pretende risarcimenti dai due ex Ceo - Attualità - -