Daniel Guerini | 48 ore dopo coperta di bitume un’enorme buca sul luogo dell’incidente

(Di sabato 27 marzo 2021), 19 anni, una grandissima passione per il calcio è stato ucciso da un incidente su Via Palmiro Togliatti a Roma e la dinamica è ancora tutta da chiarire. Era una giovane promessa del calcio, il 19enne rimasto vittima di un tremendo incidente stradale mercoledì sera a Roma, precisamente su Via L'articolo proviene da Leggilo.org.

OfficialSSLazio : Il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ricorda Daniel Guerini ?? - virginiaraggi : Sono vicina ai familiari di Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio, scomparso a soli 19 anni.… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? #Mancini: 'Importante vittoria nel giorno di una tragedia immane, che ha portato via un ragazzo giovane… - LazioChile : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… - fredredss : RT @Corriere: Morto in un incidente il 19enne Daniel Guerini: giocava nella Primavera della Lazio -

Qualche giorno fa in un tragico incidente ha perso la vita, giovane calciatore della Primavera della Lazio.Una seduta dedicata al giovane, deceduto prematuramente mercoledì scorso. CORREA SCATENATO, LUIS ALBERTO PRESENTE - Un test, quello di stamattina, importante per chiudere il lavoro ...Per questo l'ultimo saluto sarà sentito, intimo, profondo. L'anima è in viaggio, ma il ricordo resta indelebile nella mente, immortale nel cuore. L'appuntamento per i funerali di Daniel Guerini è per ...Nonostante ci fosse qualche dubbio sulla disputa o meno dell'amichevole contro la Primavera, stamattina sul campo Fersini di Formello, come da programma la Lazi ...