Covid: Toscana rossa dopo riconteggio dati. Giani: «Noi trasparenti» (Di sabato 27 marzo 2021) E' attaccato e perfino massacrato dalle polemiche, Eugenio Giani, dopo che la Toscana è ripiombata in zona rossa, con i negozi non alimentari chiusi nella settimana di Pasqua. Sembrava che potesse restare arancione, ma c'erano 100 schede di Prato che hanno capovolto la situazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 marzo 2021) E' attaccato e perfino massacrato dalle polemiche, Eugenioche laè ripiombata in zona, con i negozi non alimentari chiusi nella settimana di Pasqua. Sembrava che potesse restare arancione, ma c'erano 100 schede di Prato che hanno capovolto la situazione L'articolo proviene da Firenze Post.

